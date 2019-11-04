Son Dakika Haberleri: Uşak 5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Uşak 5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu

Uşak 5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu

7 saat önce

5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulunduUşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan (33), ormanlık alanda park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu

Uşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan (33), ormanlık alanda park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, bu sabah Yeniceköy Caddesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir erkeğin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, araç içindeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede ölenin geçen perşembe gününden bu yana aranan Hüseyin Ali Erkan olduğu anlaşıldı. Erkan'ın vücudunda herhangi bir kesici ve delici yara izine rastlanmadığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Erkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uşak 5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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