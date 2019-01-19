Son Dakika Haberleri: Uşak'a Örnek Oldular

Uşak'a Örnek Oldular

24 dakika önce

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aybey İlkokulu "OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almaya hak kazandı.

Uşak'a Örnek Oldular, System.String[]
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aybey İlkokulu "OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almaya hak kazandı. Yaklaşık 1 yıl süren hazırlıklar sonucunda alınan sertifika Uşak'taki diğer okullara ve kurumlara örnek oldu.

Sertifika töreni 10 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Morallı toplantı salonunda yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk' da katılfı. Sertifika almaya hak kazanan okul ve kurumların belge takdim törenine Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Yönetim Sistemi Temsilcisi Müdür Yardımcısı Yaşar Akyay, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Filiz Ünal Aybey İlkokulu adına da Okul Müdürü Serkan Uğur ve Yönetim Sistemi Temsilcisi Serdar Altınkaya katıldı.

Ülke genelinde 37 kurum "OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı. Bu kurumlardan 7'si İl Milli Eğitimi Müdürlüğü, 4'ü de ilkokul. Uşak'ta konuyla ilgili gönüllülük esasıyla faaliyete geçen çalışmalar 2017 ayının Nisan ayında başladı, yaklaşık 1 yıl sonra Mart 2018' de bitirildi. Çalışmaların diğer okullara örnek olması bekleniyor. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Uşak, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekstil Atölyesinde Isınmak için Yaktıkları Sobadan Zehirlenen 3 İşçi Yaşamını Yitirdi Uzman Doktordan Sağlık Bakanlığı İçin Çarpıcı Tespit: Amblemindeki Yılan Figürü Tıp Sembolü Değil

Yeni Yüzümle 7 Yıl Rüya Gibi Geçti" Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:49:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'a Örnek Oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]