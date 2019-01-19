Uşak'a Örnek Oldular
24 dakika önce
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aybey İlkokulu "OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almaya hak kazandı.
Uşak
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Aybey İlkokulu "OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almaya hak kazandı. Yaklaşık 1 yıl süren hazırlıklar sonucunda alınan sertifika Uşak'taki diğer okullara ve kurumlara örnek oldu.
Sertifika töreni 10 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Morallı toplantı salonunda yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk
ile Aile, Çalışma ve Sosyal hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
' da katılfı. Sertifika almaya hak kazanan okul ve kurumların belge takdim törenine Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Yönetim Sistemi Temsilcisi Müdür Yardımcısı Yaşar
Akyay, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Filiz Ünal Aybey İlkokulu adına da Okul Müdürü Serkan Uğur
ve Yönetim Sistemi Temsilcisi Serdar Altınkaya
katıldı.
Ülke genelinde 37 kurum "OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı. Bu kurumlardan 7'si İl Milli Eğitimi Müdürlüğü, 4'ü de ilkokul. Uşak'ta konuyla ilgili gönüllülük esasıyla faaliyete geçen çalışmalar 2017 ayının Nisan ayında başladı, yaklaşık 1 yıl sonra Mart 2018' de bitirildi. Çalışmaların diğer okullara örnek olması bekleniyor. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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