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Uşak'a yılda 770 bin m3 içme suyu - Son Dakika

Uşak'a yılda 770 bin m3 içme suyu

19.11.2021 09:40
Uşak'a yılda 770 bin m3 içme suyu

2023 yılında tamamlanacak gölet, hem kenti su baskınlarından koruyacak hem de şehre yılda 770 bin m3 içme ve kullanma suyu temin edecek.

Uşak yeni bir içme ve kullanma suyu kaynağına daha sahip oluyor. DSİ Genel Müdürlüğü inşası devam eden Sorkun Göleti'nin kapsamını değiştirdi. Sulama projesi iptal edilen gölet kente artık içme ve kullanma suyu temin edecek.

Su tutma kapasitesi 2'ye katlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, 'Sorkun Göleti'nin kapsamı ile birlikte inşaat projesinde de revizeye gittiklerini belirterek, gövde yüksekliği 24 metreden 25 metreye çıkartılan göletin su tutma kapasitesi ise yaklaşık 2 kat arttı. Sorkun Göleti'nin depolama hacmi yapılan değişiklikle birlikte 650 bin m3 'den 1 milyon 260 m3 'e yükseldi.

Tamamlandığında Sorkun Göleti'nden Uşak'a yılda 770 bin m3 içme ve kullanma suyu verilecek. Gölet aynı zamanda kenti taşkınlardan da koruyacak.

2023'te tamamlanacak

% 12 fiziki gerçekleşeme ulaşılan inşaatta şuana kadar derivasyon ve gövde kazıları ile batardoyu tamamlandı. Yakında enjeksiyon imalatlarına başlanacak ve 2022 baharında gövde dolgusuna start verilecek.DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 2023 yılında inşaatı tamamlayarak Sorkun Göleti'nde su tutmayı hedefliyoruz.'dedi.

Uşak'a yılda 770 bin m3 içme suyu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İnşaat, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Uşak'a yılda 770 bin m3 içme suyu - Son Dakika


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