Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

03.03.2022 00:10
Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisi arttırınca trafikte aksaklıklara neden oldu.

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisi arttırınca trafikte aksaklıklara neden oldu. Uşak-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttıran yağış sebebiyle kent merkezi ve ana arterlerde aksaklıklar meydana geldi. Bu kapsamda yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışında Uşak - Afyonkarahisar yolunda kardan kaynaklı trafik belirli yerlerde durakladı. Büyükoturak Köy Kavşağı yakınlarında oluşan araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Banaz Kaymakamı Musa Aydemir de, bölgeye gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Trafik 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

İzmir'den İskenderun'a gitmek isteyen Fatih Aydoğan, yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu ve kar nedeniyle yollarda kaldığını belirtti.

Dursun Ece ise yaklaşık yarım saat beklediğini ve çalışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade etti. - UŞAK

Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı
Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

YORUMLAR
500
Uşak'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor Uşak'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor Afyonkarahisar-Antalya Karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Karahisar, Uşak, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 00:29:04. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement