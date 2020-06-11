Uşak -Annesini silahla vurduktan sonra polis ve bekçilere de ateş açtı 4 yaralı - Son Dakika

Annesini silahla vurduktan sonra polis ve bekçilere de ateş açtı 4 yaralı

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kişi annesini silahla vurduktan sonra, olay yerine gelen polis ve bekçilere de tüfekle ateş açtı. saçmaların isabet ettiği 1 polis ile 2 bekçi yaralandı. şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan anne ve güvenlik görevlilerinden bir bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi olmadığı ileri sürülen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi ve dayısı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheli annesini tüfekle vurdu. Evden silah sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen bekçi ve polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak eve girmek istedi.

ANNE VE DAYISINI REHİN ALDI, GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTI

Güvenlik güçlerinin geldiğini gören şüpheli, anne ve dayısını rehin aldı. Teslim ol çağrıları üzerine şüpheli, polis ve bekçi ekiplerine de tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 bekçi ve 1 polis vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası şüpheli teslim olurken, olayda yaralanan anne, polis ve bekçiler, ilk müdahnalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR BEKÇİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralananlardan saçmanın başına isabet ettiği 1 bekçinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. soruşturma sürdürülüyor.