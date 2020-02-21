Uşak bahadır barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak bahadır barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-2 - Son Dakika

Uşak bahadır barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-2

7 saat önce

UŞAK Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-2.

UŞAK Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-2

Uşak bahadır barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
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