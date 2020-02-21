Uşak bahadır barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-6 - Son Dakika

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Uşak bahadır barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-6
7 saat önce
UŞAK Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-6 (ÇÖKMENİN OLDUĞU ALAN)
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
UŞAK Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil-6 (ÇÖKMENİN OLDUĞU ALAN)
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