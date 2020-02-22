Uşak bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor, köy sakinleri evlerine döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor, köy sakinleri evlerine döndü - Son Dakika

Uşak bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor, köy sakinleri evlerine döndü

7 saat önce

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlanan, içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılma işlemi sürdürülüyor.

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlanan, içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılma işlemi sürdürülüyor. Pompalar yardımıyla tonlarca su barajdan boşaltılırken, tahliye edilen köy sakinlerinin evlerine geri döndüğü görüldü. Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan, 1 milyon metreküplük doluluk oranına sahip barajda zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 7 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi 1 milyondan 870 bin 880 bin metreküpe kadar düştü. Ayrıca dağlardan yağmur sonrası baraja gelen suyun ise önünün kesilerek, farklı yolla çevredeki derelere dağıtılması sayesinde çalışmaların kolaylaştığı belirtildi. Bölgeye 8 pompanın daha getirileceği, çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü kaydedildi.

Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler köyleri sakinleri de, bölgenin normale dönmeye başlamasıyla evlerine döndü. Uyarıya rağmen bazı vatandaşlar ise evlerinde kaldı. Bahadır Köyünden Ethem Kılıç, "Çalışmalar ağır gidiyor. Ben bir yere gitmedim. Banaz'da otel tutuyorlar. Banaz'a ben nasıl gideyim, hayvanlarımı bırakıp" dedi.

Uşak bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor, köy sakinleri evlerine döndü

Sabah, Banaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı
Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: Otur lan

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:44:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor, köy sakinleri evlerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]