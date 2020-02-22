Uşak bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor, köy sakinleri evlerine döndü - Son Dakika

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlanan, içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılma işlemi sürdürülüyor. Pompalar yardımıyla tonlarca su barajdan boşaltılırken, tahliye edilen köy sakinlerinin evlerine geri döndüğü görüldü. Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan, 1 milyon metreküplük doluluk oranına sahip barajda zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 7 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi 1 milyondan 870 bin 880 bin metreküpe kadar düştü. Ayrıca dağlardan yağmur sonrası baraja gelen suyun ise önünün kesilerek, farklı yolla çevredeki derelere dağıtılması sayesinde çalışmaların kolaylaştığı belirtildi. Bölgeye 8 pompanın daha getirileceği, çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü kaydedildi.

Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler köyleri sakinleri de, bölgenin normale dönmeye başlamasıyla evlerine döndü. Uyarıya rağmen bazı vatandaşlar ise evlerinde kaldı. Bahadır Köyünden Ethem Kılıç, "Çalışmalar ağır gidiyor. Ben bir yere gitmedim. Banaz'da otel tutuyorlar. Banaz'a ben nasıl gideyim, hayvanlarımı bırakıp" dedi.