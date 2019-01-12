Uşak Bakan Selçuk Uşak'ta Toplantıya Katıldı

Bakan Selçuk Uşak
'ta toplantıya katıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Uşak'a gelerek, düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katıldı.
Uşak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretine Valilikle başladı. Vali Funda Kocabıyık
, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay
, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan
ve protokol üyeleri tarafından Uşak Valiliği önünde karşılanan Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Uşak'ta eğitimin değerlendirilmesi, buradaki kalitenin yükseltilmesi anlamında birtakım istişareler yapılması temel amacımız. Bu ziyaret neticesinde de eminim karşılıklı bir değerlendirme süreciyle, çok daha güzel işler yapacağız. Çok büyük başarı hikayelerine birlikte imza atacağız. Uşağa gelmiş olmaktan; burada meslektaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve yöneticilerimizle birlikte bu çalışmayı yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum dedi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise, Eğitim ülkemiz için çok önemli. İlimiz için de çok önemli bir mesele. İlimizde eğitim, Türkiye
ortalamasının biraz üstünde ama bize yetmiyor. Biz daha da ileride olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için de 2023 vizyonu bizlere rehber teşkil etmekte. Sizlerin rehberliğinde ve desteğiyle daha da iyi olacağına inanıyorum dedi.
TOPLANTI SONRASI KENTTEN AYRILDI
Bakan Selçuk, Uşak Valiliği ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi
'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlere ve okul müdürlerine yönelik hazırlanan '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. 1 saat süren toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Anraka'ya döndü.