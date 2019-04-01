Son Dakika Haberleri: Uşak Baro Başkanı Fenalaştığı Kafede Hayatını Kaybetti

Uşak Baro Başkanı Fenalaştığı Kafede Hayatını Kaybetti

10 dakika önce

Uşak'ta arkadaşlarıyla oturduğu kafede kalp geçirerek hayatını kaybeden Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı'nın (65) cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Uşak Baro Başkanı Fenalaştığı Kafede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uşak'ta arkadaşlarıyla oturduğu kafede kalp geçirerek hayatını kaybeden Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı'nın (65) cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, kent merkezinde İsmet Paşa Caddesi üzerindeki kafede yaşandı. Kargı birlikte oturduğu arkadaşları yanından ayrıldıktan sonra bir süre daha kafede oturmaya devam etti. Ardından bir anda fenalaşan Kargı yere yığıldı. İş yeri çalışanları ve kafede oturanlar 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kargı'nın öldüğünü belirledi. Sonrasında ise olay yerine gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. İnceleme çalışmaları esnasında kafe boşaltıldı ayrıca kafe çevresinde yine çevik kuvvet polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemelerin ardından Kargı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde ise Kargı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:51 Kaynak: İHA

Kargı, Uşak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza PKK'ya Giden 3 TIR Silah Ele Geçirildi Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:01:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Baro Başkanı Fenalaştığı Kafede Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]