Uşak Baro Başkanı Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, arkadaşlarıyla kafede otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Uşak
Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı
, arkadaşlarıyla kafede otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, arkadaşlarıyla bir kafede otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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