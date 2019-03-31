Son Dakika Haberleri: Uşak Baro Başkanı Hayatını Kaybetti

Uşak Baro Başkanı Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, arkadaşlarıyla kafede otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Uşak Baro Başkanı Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, arkadaşlarıyla kafede otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, arkadaşlarıyla bir kafede otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kargı, Uşak, 3. Sayfa
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