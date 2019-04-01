Son Dakika Haberleri: Uşak Barosu Başkanı Kargı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Uşak Barosu Başkanı Kargı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bir pastanede lavaboya gitmek için masadan kalkan Kargı, fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kargı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Kargı'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Kargı'nın AK Parti'nin seçim kutlamalarını yapacağı belediye binası önündeki alana yakın bir yerde bulunan pastanede ölmesi üzerine program iptal edildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Çakın, Kargı'nın ölüm haberini aldıklarını, bu nedenle kutlamaları iptal ettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:10 Kaynak: AA

Uşak, Kalp Krizi, Kargı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:32:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Barosu Başkanı Kargı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]