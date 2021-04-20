Uşak Belediye Başkanı Çakın, değerlendirme toplantısında çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediyenin çalışmaları, devam eden ve hazırlık aşamasında olan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Nisan Ayı Değerlendirme Toplantısı"nda gazetecilerle bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, burada açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayını, salgından dolayı dolu dolu belediyenin organizasyonlarıyla geçiremediklerini kaydeden Çakın, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Uşak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mart ayı başında "batıdaki tek düşük riskli il" olmasına rağmen son zamanlarda vaka sayılarında hızla yükseliş olduğuna dikkati çeken Çakın, "Vatandaşlarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparsak, bu hadiseden en az hasar ve kayıpla kurtulabiliriz. Türkiye'de yoğun bir şekilde aşılama çalışmaları devam ediyor. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırması gerekiyor. Salgınla mücadele için bu konu çok önemli." dedi.

Uşak Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Çakın, Ramazan ayı dolayısıyla gerekli yardımların ve desteklerin yapıldığı belirtti.

Çakın, 2021 yılında birçok projeye imza atacaklarını ifade ederek, "Yaz sezonu yaklaşıyor. Biz Uşak Belediyesi olarak gerekli çalışmaları başlattı. Kentin birçok noktasında alt yapı ve üst yapı ile ilgili yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Birçok noktada asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları yürüteceğiz. Aynı zamanda kentteki park alanları ile ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. 23 Nisan'da 21 parkımızın açılışını yapacağız. Amacımız kentimize çocuklarımız için daha çok park kazandırmak." diye konuştu.

Birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Çakın, devam eden yatırımlar ve hazırlık aşamasındaki projeler hakkında bilgi verip, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

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