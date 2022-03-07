Uşak Belediye Başkanı Çakın, girişimci kadınlarla buluştu - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı Çakın, girişimci kadınlarla buluştu

07.03.2022 16:34
Uşak Belediye Başkanı Çakın, girişimci kadınlarla buluştu

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından düzenlenen program kapsamında kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından düzenlenen program kapsamında kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çakın, bir restoranda düzenlenen etkinlikte, kadınlarla sohbet edip, onların girişimcilik hikayelerini dinledi.

Programa katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Çakın, belediye olarak kadınlar için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadınların daha fazla üretebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çakın, eski belediye binasında kadınlar için kurulacak satış noktalarıyla, orayı yöresel ürünler pazarı haline getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Programda Çakın, tarafından girişimci kadınlara plaket verildi.

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Dünya Kadınlar Günü, Uşak Belediyesi, Mehmet Çakın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Çakın, girişimci kadınlarla buluştu - Son Dakika


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