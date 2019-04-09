Son Dakika Haberleri: Uşak Belediye Başkanı Çakın, Mazbatasını Aldı

Uşak Belediye Başkanı Çakın, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Çakın mazbatasını aldı.

Uşak Belediye Başkanı Çakın, Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Çakın mazbatasını aldı.


Uşak Adliyesi'nde düzenlenen törende, Çakın'a mazbatası İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hüseyin Kısacık tarafından verildi.

Çakın, gazetecilere yaptığı açıklamada seçim sürecenin ilde tamamlandığını belirterek kendine destek olan herkese teşekkür etti.

Uşak'a en iyi hizmeti yapmak için çalışacaklarını ifade eden Mehmet Çakın, "Benim Uşak için bir fikrim var diyen herkese kapımız açık. Kentimizin menfaati için el birliğiyle çalışacağız. Adaletten asla ayrılmayacağız. Seçim sürecinde hiç bir kırgınlığa izin vermeyen tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu günlere gelmemizi sağlayan başta il başkanım ve milletvekillerimiz olmak üzere teşkilat mensuplarımızı ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Törene AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile partililer katıldı.

Çakın'ın, akşam saatlerinde Uşak Belediyesi'ne giderek görevi Nurullah Cahan'dan devralacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:12 Kaynak: AA

Mehmet Çakın, AK Parti, Uşak, Politika
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