Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın esnafı dinledi - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ildeki esnaf odaları başkanlarıyla, telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığınca yürütülen 4 aşamalı "Kontrollü Sosyal Hayata Dönüş" eylem planı dahilinde belli kurallara bağlı olarak açılacak işetmelere yönelik değerlendirmeler yapıldı. Esnafın belediyeden talepleri alındı.

Belediye Başkan Mehmet Çakın, Türkiye'nin pandemi sürecinde başarılı bir yönetim sergilediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Şimdi kademeli olarak normalleşme başlamış durumda. İnşallah hep birlikte bu dönemi de en iyi şekilde geride bırakmak üzere tedbirli davranmaya devam ediyoruz. Bu durumun bir an önce sona ermesini diliyor, üzerimize düşen her konuda, esnaflarımızın dertlerine çözüm bulmaya, vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermeye gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtmek istiyorum."