Uşak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Çakın Kazandı.
1 saat önce
Uşak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.
Uşak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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