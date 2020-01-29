Uşak Belediyesi basketbol kursu açıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Uşak Belediyesi basketbol kursu açıyor - Son Dakika Spor

Uşak Belediyesi basketbol kursu açıyor

6 saat önce

Uşak Belediyesi kentte basketbolun gelişmesi için kurs açıyor.

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Uşak Belediyesi kentte basketbolun gelişmesi için kurs açıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye olarak sağlıklı ve sportif bir yaşam hedeflendiği, bu doğrultuda çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Başta gençler olmak üzere tüm sporseverler için çeşitli branşlarda eğitimlerin verildiği aktarılan açıklamada, bunlardan birinin de basketbol kursu olduğu aktarıldı.

Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurslar Ağaoğlu Lisesi, Dikilitaş ve Kalfa spor salonlarında yapılacağının bildirildiği açıklamada, eğitimlerin cumartesi ve pazar verileceği kaydedildi.

Açıklamada, yaş sınırı olmayan kurs için 150 lira ücret alınacağı vurgulandı.

Uşak Belediyesi, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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