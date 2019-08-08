Uşak Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı

Uşak Belediyesinin, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmesi için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Uşak Belediyesinin, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmesi için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların kabir ziyaretleri için kentteki tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin gerçekleştirildiği, Şekerevleri Mezarlığında kabir ziyareti yapmak isteyen yaşlı ve engellilerin, mezarlık içinde ulaşımını kolaylaştırmak için belediyeye ait özel mini araçların hizmet vereceği belirtildi.

Mezarlıkların önünde vatandaşlara lokma ikramı yapılacağı da ifade edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bayram alışverişini rahat ve huzurlu yapmaları için bir dizi denetim gerçekleştirdiği, kurbanlık satış ve kesim noktalarında da denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

Yeşil alan ve mesire yerlerinde gerekli temizliklerin yapıldığı belirtilirken açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm şehirdeki yeşil alanları, çocuk parklarını ve mesire alanlarını karış karış gezerek halkın güzel bir bayram geçirebilmesi adına gerekli çalışmaları titizlikle yürüttü. Çevre temizliğinden çimenlerin biçilmesine, havuzların temizliğinden çocuk oyun alanlarından tamirine kadar hemen her nokta elden geçirildi. Nöbetçi ekipler, bayram boyunca bu alanların temiz kalması için sahada olacak.

Kentteki yaşanması muhtemel trafik sıkışıklığının önüne geçmek ve yığılmaları önlemek için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca çalışmalarını sürdürecek. Uzun bayram tatili sebebiyle şehir dışından gelecek olan misafirlerin bayramı, trafik çilesine dönüşmemesi için ekipler 7/24 sahada olacak. Bozulan ve bakım gerektiren, yol ve kaldırımların düzeltilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları aralıksız saha çalışmalarını sürdürürken, belediyeye bağlı tüm birimler gibi Fen İşleri Müdürlüğü de halktan gelen taleplere de hızlı bir şekilde cevap verecek."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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