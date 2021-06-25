Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu perdelerini seyirciye açtı - Son Dakika

Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu, "Medusa Müzikali" adlı oyunuyla tiyatroseverlerle buluştu.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tiyatro Her Yerde" sloganıyla gezici tiyatro etkinliğinin başlatıldığı, Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan ekibin her akşam farklı mahallelerde seyirciyle buluşacağı bildirildi.

Gezici tiyatronun dün akşam ilk kez Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde seyirciyle buluştuğu belirtilen açıklamada, çevreye karşı duyarlılığı konu alan "Medusa Müzikali" adlı oyunun sergilendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gezici tiyatro etkinlikleriyle çocuklara keyifli zaman geçirmeyi sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Birçok kültür sanat etkinliği yapmayı planladıklarını vurgulayan Çakın, vatandaşları bu etkinliklere beklediklerini kaydetti.

Gezici tiyatro bu akşam Çevreköy'de, yarın akşam Muharremşah'ta, 28 Haziran'da Kuyucak Mahallesi'nde, 29 Haziran'da Ovademirler'de, 30 Haziran'da Hacıkadem'de, 1 Temmuz'da Yeşilkaraağaç'ta, 2 Temmuz'da İkisaray'da ve 3 Temmuz'da Kalfa'da kuracağı sahne ile çocuklarla buluşacak.