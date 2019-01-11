Uşak Belediyesi Güneş Enerjisinden Elektrik Üretecek

Uşak Belediyesi'ne ait 461 kilowatt gücünde kurulan Güneş Enerjisi Santrali, Enerji Bakanlığı kabulü ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak işletmeye alındı ve elektrik üretmeye başladı.

Uşak Belediyesi'ne ait 461 kilowatt gücünde kurulan Güneş Enerjisi Santrali, Enerji Bakanlığı kabulü ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak işletmeye alındı ve elektrik üretmeye başladı.



Uşak merkeze bağlı Yavu köyü sınırları içinde bulunan belediyeye ait biyolojik arıtma tesisindeki yaklaşık 7 bin metrekare araziye yapılan santralde bin 716 adet polikristal fotovoltaik panel, 4 adet ABB evirici kullanıldı. Trafo ve enerji nakil hattı ile şebekeye bağlanan santral yaklaşık 400 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte dizayn edildi.



Güneş enerji santrali kurulumu yapan firmanın çalışmalarını tamamlaması ile belediye geçici kabulü yapıldı.



Proje Zafer Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenirken, yılda yaklaşık 750 bin kWh elektrik üreteceği ve yaklaşık 650 TL gelir elde edeceği öngörüldü. - UŞAK

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