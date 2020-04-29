Uşak Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Uşak Belediyesi, sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kentte ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kentin her bölgesinde dezenfekte çalışmalarının yanı sıra haşerelerle de mücadele edildiği belirtildi.

Haşerelerin yoğun görüldüğü su birikintileri, bataklık, çöp alanları, kanallar, inşaat altı suyu gibi topluma açık alanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarının uzman ekiplerce yürütüldüğü, vatandaşların "Alo 153"ü aramaları halinde gerekli ilaçlama çalışmasının ihtiyaç duyulan yerlerde de yapılacağı bildirildi.