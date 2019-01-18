Son Dakika Haberleri: Uşak Belediyesi'nin Karla Mücadelesi Sürüyor

Uşak Belediyesi'nin Karla Mücadelesi Sürüyor

39 dakika önce

Uşak Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Uşak Belediyesi'nin Karla Mücadelesi Sürüyor, System.String[]
Uşak Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediyeye bağlı UTAŞ ekipleri ara yolları güvenli hale getirmek için seferber oldu.

Son yıllarının en sert kışını yaşayarak yoğun kar yağışına maruz kalan Uşak'ın kara kışa teslim olmaması için kar küreme ve tuzlama işlemi Uşak Belediyesi tarafından başlatılmıştı. Kar ve tipinin artışıyla ana arterleri açık tutan ve ulaşımın sağlıklı akmasını sağlayan Utaş ekipleri, kar yağışının tipiye dönmesiyle 170 kişilik ekip çalışmalarını hızlandırdı. Ekiplerin ana yollarda gerçekleştirdiği kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından, Utaş ekipleri Uşak halkının hava koşullarından daha fazla etkilenmemesi için tali yollar, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme ve kumlama çalışmaları hızlandırıldı. Kenti kaplayan kar ve buz örtüsü ekiplerin titiz temizleme çalışmalarıyla gün boyu devam etti.

2. ligde mücadele eden Utaş Uşakspor'un, 20 Ocak 2019 Pazar günü Bir Eylül Stadyumu'nda, Hacettepe ile gerçekleştirileceği müsabaka için ekipler bugün itibariyle sahayı kaplayan beyaz örtüyü kaldırarak, Bir Eylül Stadyumu'nu müsabakaya hazır hale getirdi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Kar, Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:43:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak Belediyesi'nin Karla Mücadelesi Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]