Uşak Belediyesi'nin Karla Mücadelesi Sürüyor
39 dakika önce
Uşak Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Uşak Belediyesi
tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediyeye bağlı UTAŞ ekipleri ara yolları güvenli hale getirmek için seferber oldu.
Son yıllarının en sert kışını yaşayarak yoğun kar yağışına maruz kalan Uşak'ın kara kışa teslim olmaması için kar küreme ve tuzlama işlemi Uşak Belediyesi tarafından başlatılmıştı. Kar
ve tipinin artışıyla ana arterleri açık tutan ve ulaşımın sağlıklı akmasını sağlayan Utaş ekipleri, kar yağışının tipiye dönmesiyle 170 kişilik ekip çalışmalarını hızlandırdı. Ekiplerin ana yollarda gerçekleştirdiği kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından, Utaş ekipleri Uşak halkının hava koşullarından daha fazla etkilenmemesi için tali yollar, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme ve kumlama çalışmaları hızlandırıldı. Kenti kaplayan kar ve buz örtüsü ekiplerin titiz temizleme çalışmalarıyla gün boyu devam etti.
2. ligde mücadele eden Utaş Uşakspor
'un, 20 Ocak 2019 Pazar günü Bir Eylül
Stadyumu'nda, Hacettepe ile gerçekleştirileceği müsabaka için ekipler bugün itibariyle sahayı kaplayan beyaz örtüyü kaldırarak, Bir Eylül Stadyumu'nu müsabakaya hazır hale getirdi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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