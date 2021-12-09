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Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor

09.12.2021 13:22
Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor

Uşak Belediyesince açılan ve yaklaşık 60 öğrencinin eğitim gördüğü Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi her hafta farklı okullardan ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırlıyor.

Uşak Belediyesince açılan ve yaklaşık 60 öğrencinin eğitim gördüğü Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi her hafta farklı okullardan ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen atölyenin Bilişim Öğretmeni Melek Aslan, seviye tespit sınavıyla belirlenen 60 öğrencinin merkezde eğitimlerini sürdürdüğünü, bunun yanında da her hafta farklı okullardan öğrencilerin atölyede misafir edildiğini belirtti.

Aslan, şu bilgileri verdi:

"Atölyemiz temel seviyede çocuklarımıza planlama yapabilmeyi, algoritmik düşünce yeteneğini geliştirmeyi, matematiğe olan sevgilerinin artmasını, mühendislik ve el becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede miniklerimiz mantıklı düşünebilmeyi, bazı derslerde ve günlük hayatlarında planlı bir şekilde hareket edebilmeyi öğreniyor. Biz temel seviyede çocukların mühendislik becerilerini geliştirebilmek için lego tasarım yapıyoruz ve bu legoları kodlama üzerinden çalıştırıyoruz. Bu sayede yazılıma giriş yapmış olan çocuklarımız öğrenirken bir yandan da eğleniyor. Ardından kağıt üzerinde kodlama ve yer yön bilgisini de basit robotlarımızla öğreniyoruz. Scracth ve MBlock programlarıyla kod yazmaya başlıyoruz. İleri seviyelerde çocuklarımız görüntü işlemeyi ve hatta akıllı sistemleri tasarlamayı da öğrenebiliyor."

Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor
Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor
Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor
Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor

Bilişim, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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