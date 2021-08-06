Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak - Son Dakika

Uşak Belediyesinin, musluklara takılan ve su kullanım miktarlarında düşüş sağlayan "perlatör" dağıtacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava kabarcıklarını kullanarak musluk suyunun tazyikini artıran "perlatör"lerin su tasarrufu sağladığının yapılan denemelerde tespit edildiği belirtildi.

Aparatın Uşak Belediyesince İsmet Paşa Caddesi'nde kurulacak stantta ve belediyeye su faturası ödemeye gelen vatandaşlara ücretsiz verileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Belediyemiz tarafından temin edilen perlatörleri şehrimizin değişik yerlerindeki farklı konut ve iş yerlerine dağıttık. Memnuniyetle görüyoruz ki, Uşak Belediyemizce dağıtılan bu perlatörler sayesinde hanelerimizin ve işletmelerimizin su tüketimi ciddi oranda azaldı. Tabii bu aynı zamanda ekonomik anlamda da vatandaşlarımız için bir avantaj sağlamış oldu. Tüm bunların ötesinde doğamızın ve geleceğimizin en büyük teminatı suyumuz da daha az harcanmış oldu. İsrafı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya yönelik bu çalışmamızın sonuç vermiş olmasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.