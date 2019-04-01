Uşak Belediyesi Yine AK Parti'ye Emanet
1 saat önce
Uşak'ta yaşanan büyük çekişme sonrası resmi olmayan seçim sonuçlara göre Ak Parti adayı Mehmet Çakın, seçimi önde tamamladı.
Uşak
'ta yaşanan büyük çekişme sonrası resmi olmayan seçim sonuçlara göre Ak Parti adayı Mehmet Çakın
, seçimi önde tamamladı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde büyük bir çekişmenin yaşandığı Uşak merkeze belediye seçimlerinde Ak Partili Mehmet Çakın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamladı.
Uşak merkezde kurulan 474 sandıkta 134 bin 3 oy kullanıldı. Yüzde 85,90 oranının da katılım sağlanan seçimde tamamı açılan sandıklardan çıkan oy dağılımı şu şekilde oldu;
Ak Parti adayı Mehmet Çakın 50 bin 967, İyi Parti adayı Muhammet Gür
49 bin 168, MHP
adayı Muhammet Fatih Erdoğan
13 bin 944, CHP
adayı Asım Kalelioğlu
13 bin 639 oy aldılar. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
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