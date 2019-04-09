Son Dakika Haberleri: Uşak Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Uşak Belediyesinde Devir Teslim Töreni

1 saat önce

Yerel seçimlerde, AK Parti'den Uşak Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çakın görevine başladı.

Uşak Belediyesinde Devir Teslim Töreni, System.String[]
Yerel seçimlerde, AK Parti'den Uşak Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çakın görevine başladı.

Uşak Adliyesinde mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçen Çakın, görevi Nurullah Cahan'dan devraldı.

Cahan, kente hizmetlerden dolayı Cahan'a teşekkür etti.

Kentin anahtarını sembolize eden plaketi Çakın'a veren Cahan ise daha sonra belediyeden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:38 Kaynak: AA
Nurullah Cahan, Mehmet Çakın, AK Parti, Uşak, Politika
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