Uşak Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Yerel seçimlerde, AK Parti'den Uşak Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çakın görevine başladı.

Yerel seçimlerde, AK Parti'den Uşak Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çakın görevine başladı.



Uşak Adliyesinde mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçen Çakın, görevi Nurullah Cahan'dan devraldı.



Cahan, kente hizmetlerden dolayı Cahan'a teşekkür etti.



Kentin anahtarını sembolize eden plaketi Çakın'a veren Cahan ise daha sonra belediyeden ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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