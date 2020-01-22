Uşak Belediyesinden sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Belediyesinden sokak hayvanlarına yuva - Son Dakika

Uşak Belediyesinden sokak hayvanlarına yuva

6 saat önce

Uşak Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının soğuktan korunması için kentin değişik yerlerine 30 yuva yerleştirdi.

Uşak Belediyesinden sokak hayvanlarına yuva, System.String[]

Uşak Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının soğuktan korunması için kentin değişik yerlerine 30 yuva yerleştirdi.

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince köpek ve kediler için değişik boyutlarda yapılan barınaklar, kentin değişik noktalarındaki açık alanlara konuldu.

Başkan Mehmet Çakın, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında sokak hayvanlarının barınmaları için yapılan barınaklara sahip çıkılmasını belirterek, "Daha önce sokak hayvanları için bayat ekmek toplama kutuları yerleştirmiştik. Şimdi de barınaklar hazırlıyoruz. Sokak hayvanlarını korumak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle hayvanseverlerin geçici hayvan barınağından sokak hayvanlarını sahiplenmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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