Uşak Belediyesine haciz şoku - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Belediyesine haciz şoku - Son Dakika

Uşak Belediyesine haciz şoku

6 saat önce

Uşak Belediyesine ait araçlara bir şirket tarafından haciz konuldu.

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Uşak Belediyesine ait araçlara bir şirket tarafından haciz konuldu.


İddiaya göre, Uşak Belediyesinin önceki dönemden birçok kurum ve kuruluşa olan borçlarından dolayı haciz memurları gelmeye devam ediyor. Belediye başkanının makam aracı da dahil olmak üzere birçok araca geçtiğimiz aylarda haciz işlemi uygulanmış ve araçlar bağlanmıştı. Son olarak bir şirket tarafından yapılan tebligatlara rağmen ödemenin gerçekleşmemesi üzerine şirket haciz işlemi için İcra Müdürlüğüne başvurdu. Firmanın alacaklarına karşılık olarak 9 adet kamyon ve 6 adet ticari araca haciz konuldu.


Öte yandan haciz edilen araçlar firmanın alacaklarına karşılık gelmediği için ilerleyen günlerde haciz işlemlerin devam edeceği öğrenildi. Uşak Belediyesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - UŞAK

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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