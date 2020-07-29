Uşak Belediyesinin yeni binasının ilk bölümü tanıtıldı - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, hizmete hazır hale getirilen yeni binanın ilk bölümünü tanıttı.

Mehmet Çakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak Belediyesinin mevcut hizmet binasının fiziksel koşulları nedeniyle yetersiz kaldığını belirtti.

Çalışmayla son derece güzel bir binaya sahip olduklarını aktaran Çakın, "Son derece ferah ve cepheleri açık bir bina oldu. Personelimize de çok keyifli ve rahat bir çalışma ortamını sağlamış olduk. Yaklaşık olarak 2 bin 78 metrekare çalışma ofisleri mevcut. İnşallah burada halkımıza son derece konforlu ve rahat hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yeni hizmet binasının önündeki alana belediye meydanı ve otopark yapmayı planladıklarını belirten Çakın, binanın ikinci bölümünün tadilat ihalesine çıktıklarını, Ağustos'un sonuna kadar ihalesinin yapılacağını aktardı.

Çakın, kentsel dönüşüm alanı içerisindeki TOKİ'ye ait olan ve otel alanı olarak planlanmış bölgenin yeşil alan olarak kazandırılması için yoğun bir gayret sarf ettiklerini ve bu konuda mesafe aldıklarını sözlerine ekledi.