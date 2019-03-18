Son Dakika Haberleri: Uşak Bilsem'den 18 Mart'a Özel Klip

Uşak Bilsem'den 18 Mart'a Özel Klip

9 dakika önce

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğretmen ve öğrencileri, 104. Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'ne özel Çanakkale, Ankara, Dumlupınar ve Uşak Şehitliği'nde kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan görsellerle, müzik ve şiir eşliğinde bir klip hazırladı.

Uşak Bilsem'den 18 Mart'a Özel Klip, System.String[]
Uşak Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğretmen ve öğrencileri, 104. Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'ne özel Çanakkale, Ankara, Dumlupınar ve Uşak Şehitliği'nde kendi çektikleri fotoğraflardan oluşan görsellerle, müzik ve şiir eşliğinde bir klip hazırladı.

BİLSEM öğrencileri Nisa Karabacak, Ekin Kuşçuoğlu ve Yusuf Bora Kale'nin projesi olarak başlayan sürece tüm öğrenciler de destek verdi. İki aylık bir çalışmada 300'e yakın fotoğraf arasından 25 fotoğraf seçilerek slayt oluşturuldu. Slayttaki şarkıyı BİLSEM İngilizce öğretmeni Güliz Kirişçi seslendirirken Çağdaş Şahin isimli öğrenci Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiirinden mısraların da yer verildiği şiiri okudu. Slayt bir video paylaşım sitesinin BİLSEM sayfasında yayınlandı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

Uşak, Yaşam
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