Son Dakika Haberleri: Uşak Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti-2

Uşak Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti-2

25 dakika önce

Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-2 (UŞAK VALİSİNİN HASTANEYE GELİŞİ)(Tür: Yurt)

Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-2 (UŞAK VALİSİNİN HASTANEYE GELİŞİ)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: DHA

Uşak, Güncel
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