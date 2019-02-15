Uşak Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti-2
25 dakika önce
Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-2 (UŞAK VALİSİNİN HASTANEYE GELİŞİ)(Tür: Yurt)
Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-2 (UŞAK VALİSİNİN HASTANEYE GELİŞİ)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: DHA
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Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti
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