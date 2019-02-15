Son Dakika Haberleri: Uşak Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti-3

Uşak Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti-3

1 saat önce

Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-3(Tür: Yurt)

Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-3

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

Uşak, Güncel
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