Uşak Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti-3
1 saat önce
Uşak Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-3(Tür: Yurt)
Uşak
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti-3
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:55 Kaynak: DHA
Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti
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