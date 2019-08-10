Son Dakika Haberleri: Uşak canlı hayvan pazarında Arife bereketi
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Uşak canlı hayvan pazarında Arife bereketi

1 saat önce

Uşak'ta Arife günü kurbanlık satışları büyük oranda artarken, Uşaklılar kurbanlık almak için bugün adeta pazara akın etti.

Uşak canlı hayvan pazarında Arife bereketi, System.String[]
Uşak'ta Arife günü kurbanlık satışları büyük oranda artarken, Uşaklılar kurbanlık almak için bugün adeta pazara akın etti.

Uşak'ta Kurban Bayramı'na son 4 gün kala açılan canlı hayvan pazarlarında ilk 3 günde fazla satış olmazken Arife yani bugün ise adeta satışlar patlama yaptı. Uşaklılar Arife günü kentte kurulan 2 pazara akın ederken kurbanlıklar uzun süren pazarlıklar sonrası satıldı. Akşam saatleri itibari ile pazarda kurban yok denecek kadar az kaldı. Önceki günlerde kurbanlıkların ellerinde kalacağından endişe eden besiciler Arife gününün gelmesi ile rahat bir nefes aldı. Satışların geçmiş yıllara göre bu yıl daha iyi olduğunu söyleyen besiciler fiyatların ise geçen yıla göre aynı kaldığını söylediler.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise istedikleri şekilde kurbanlık bulmak için adeta birbirleriyle yarıştı. - UŞAK
Kurban Bayramı, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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