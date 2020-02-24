Uşak çatlaklar oluşan bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak çatlaklar oluşan bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor - Son Dakika

Uşak çatlaklar oluşan bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor

6 saat önce

Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyorUŞAK'ta, Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlatılan boşaltma işlemi devam ediyor.

Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor

UŞAK'ta, Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlatılan boşaltma işlemi devam ediyor. Pompalar yardımıyla tonlarca su boşaltılırken, tahliye edilen köy sakinlerinin ise evlerine geri döndüğü belirtildi.

Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan, 1 milyon metreküplük doluluk oranına sahip barajda, zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 7 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi 1 milyondan 870 bin 880 metreküpe kadar düştü. Ayrıca dağlardan yağmur sonrası baraja gelen suyun ise önünün kesilerek, farklı yolla çevredeki derelere dağıtılması sayesinde çalışmaların kolaylaştığı belirtildi. Yapılan çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü ve bölgeye 8 pompanın daha getirileceği kaydedildi.

Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler köyleri sakinleri de bölgenin normale dönmeye başlamasıyla evlerine döndü. Uyarılara rağmen evi boşaltmayan Ethem Kılıç ise "Çalışmalar ağır gidiyor. Ben bir yere gitmedim. Banaz'da otel tutuyorlar. Banaz'a ben nasıl gideyim hayvanlarımı bırakıp" dedi.

Uşak çatlaklar oluşan bahadır barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor

Sabah, Banaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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