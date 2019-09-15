Uşak Cemevi'nde aşure etkinliği

Uşak Alevi Kültür Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.



Uşak'ta Alevi Kültür Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği gerçekleştirildi. Çakır Sultan Cemevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Uşak Alevi Kültür Derneği Başkanı Fikret Sağdemir, Uşak İl Müftüsü Fuad Altundaş ve beraberinde Uşak protokolü katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alevi dedesi olarak bilinen Nazmi Aydedeoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Öte yandan derneğe ait grup tarafından semah gösterisi yapıldı.



Uşak Alevi Kültür Derneği üyesi olan ve Alevi dedesi olarak bilinen Nazmi Aydedeoğlu, "Bugünkü etkinlik Alevi-İslam inancının olmazsa olmazdır. İmam-ı şeriflerimizin hatırlanması ve şehitlerimizin anılması adına önemlidir. Alevi-Sünni vatandaşlarımızın katılımıyla, barışın ve kardeşliğin sağlanması için biz bunu her sene düzenliyoruz. Gelen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program konuşmaların ve gösterilerin ardından aşure ile pilav dağıtımı yapılmasıyla sona erdi. - UŞAK