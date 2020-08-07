Uşak Çevre Yolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemelerde bulundu - Son Dakika

Uşak Çevre Yolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım süreci devam eden Uşak Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Uşak Çevre Yolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım süreci devam eden Uşak Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, "Devam eden projelerle ilgili gerekli şantiye incelemelerini yaparak işlerin bir an önce hızlanması için gerekli talimatları veriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ta düzenlediği program kapsamında Uşak Çevre Yolu'nda incelemeler yaptı. Karaismailoğlu, yaptığı incelemelerinden ardından şantiye sahasına gelerek yetkililerden inşaat çalışması hakkında bilgiler aldı. Şantiye sahasından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, devam etmekte olan projelerle ilgili vali, milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Karaismailoğlu, "Devam eden projelerle ilgili gerekli şantiye incelemelerini yaparak işlerin bir an önce hızlanması için gerekli talimatları veriyoruz. Bunlar içinde en önemlisi olan Uşak Çevre Yolu'nun başlaması biraz uzun zaman aldı. Fakat mevcut arazideki kamulaştırmalar nedeniyle maalesef biraz uzadı. Ama belli kesimlerde yol tamamlandı. İnşallah bu kamulaştırmalarla birlikte hızlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl içerisinde inşallah buraya gerekli ödenekleri ayırıp Uşak Çevre Yolunun bir an önce bitirilmesini sağlayacağız. Bizim yaptığımız projeler özellikle insan hayatına değdiği, insan yaşamını kolaylaştırdığı ve yaşam kalitesini arttırdığı için çok önemli. Ayrıca bizim yaptığımız projeler bölgeye istihdam sağlıyor, üretimi, tarımı ve turizmi arttırıyor. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri bir an önce hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunları da yerel idarecilerimizle birlikte koordinasyon içinde tamamlayacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi vatana millete hizmet etmek bir nasip meselesidir. İnşallah biz de o nasibe ulaşırsak en büyük bizim için mutluluk o. Bizim yaptığımız işlerden vatandaşımızın duyacağı mutluluk bizim için en büyük hayır duasıdır. İnşallah bu doğrultuda işlerimizi bitirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Şantiyede yapılan açıklamaların ardından Bakan Karaismailoğlu, dünyanın önde gelen kanyonlarından Ulubey Kanyonu'nu da ziyaret etti. Kanyon hakkında Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve beraberindeki heyetten bilgi alan Karaismailoğlu, sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - UŞAK

Adil Karaismailoğlu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 22:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak Çevre Yolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemelerde bulundu - Son Dakika
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