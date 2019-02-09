Son Dakika Haberleri: Uşak Cip, Kamyona Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı

Uşak Cip, Kamyona Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı

16 dakika önce

Cip, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıUŞAK'ta, seyir halindeki cipin önünde giden kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cip, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

UŞAK'ta, seyir halindeki cipin önünde giden kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne giden çiftçi Bilge Demirel'in (42) yönetimindeki 64 NF 900 plakalı cip, Sefer Arslan'ın kullandığı 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarpıp, takla attı. Kazada cip sürücüsü Demirel ile aracındaki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34) yaralandı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracındaki sıkışan Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra 3 yaralı, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:22 Kaynak: DHA

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