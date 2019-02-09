Uşak Cip, Kamyona Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı

Cip, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıUŞAK'ta, seyir halindeki cipin önünde giden kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cip, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı



UŞAK'ta, seyir halindeki cipin önünde giden kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında, Selçuklu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne giden çiftçi Bilge Demirel'in (42) yönetimindeki 64 NF 900 plakalı cip, Sefer Arslan'ın kullandığı 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarpıp, takla attı. Kazada cip sürücüsü Demirel ile aracındaki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34) yaralandı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracındaki sıkışan Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra 3 yaralı, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı

Nişanlısından Hamile Kalan Genç Kadın, Tuvalette Doğurduğu Bebeğini Klozete Atıp Öldürdü

Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı

Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü