Uşak'da askerler vatandaşa lokma dağıttı
2 saat önce
IHAAW183451-GEN/14-06-2019- Uşak'da askerler vatandaşa lokma dağıttı - Uşak'ta jandarma teşkilatının 180. yılı kutlama etkinlikleri(Fotoğraflı - Görüntülü)Caner Eşme UŞAK (İHA) - Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
IHAAW183451-GEN/14-06-2019
- Uşak
'da askerler vatandaşa lokma dağıttı
- Uşak'ta jandarma teşkilatının 180. yılı kutlama etkinlikleri
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Caner Eşme
UŞAK (İHA) - Uşak İl Jandarma
Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısı ile askerler tarafından mevlid-i şerif okutulup vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Kutlama etkinlikler kapsamında Uşak Merkez
Yücetepe Caminde askerler tarafından hazırlanan lokma Cuma namazı öncesi vatandaşlara ikram edildi. İki asker ise cami girişinde cemaate gül suyu ile karşıladı. Namaz öncesi ise şehit olan asker ve polisler için mevlid-i şerif okundu. Cemaat
ise namaz çıkışında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) personeli ve polislere bol bol dualar etti.
(CE-GC)
14.06.2019 18: 45: 45 TSI
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