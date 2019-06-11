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UŞAK Eğitimde örnek projeler ödüllendirildi

7 saat önce

Eğitimde örnek projeler ödüllendirildiUşak genelindeki ilkokul ve ortaokullar arasında en iyi projenin belirlenebilmesi için başlatılan 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi', ödül töreniyle son buldu.

Eğitimde örnek projeler ödüllendirildi
Uşak genelindeki ilkokul ve ortaokullar arasında en iyi projenin belirlenebilmesi için başlatılan 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi', ödül töreniyle son buldu. 412 projeden 67'si, ödül aldı.
Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uşak genelindeki ilkokul ve ortaokullarda, 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi' başlatıldı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından toplam 412 proje başvurusu yapıldı. 6 kategoride yapılan değerlendirme sonucu 67 projeye ödül verildi. Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen ödül törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yalçın Baysal, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, Eğitim mekanik değil, insani bir sistemdir. Ülkemizin en büyük gücü, dünya ülkelerine kıyasla daha genç bir nüfusu sahip oluşudur. Eğer bu genç nüfus nitelikli ve dünya standartlarına uygun bir eğitim süreci desteklenirse, Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi. Öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmasına projenin katkı sağladığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise, Bakanlığımızca bu yıl açıklanan 2023 eğitim vizyonunun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlığın yararına kullanabilen, bilime ve yeni keşiflere meraklı, kültürel donanıma ve duyarlılığa sahip, nitelikli ve ahlaklı nesiller yetiştirmektir dedi.
Program halk oyunları gösterisi ve türkü dinletisi sunulmasıyla sona erdi.
UŞAK Eğitimde örnek projeler ödüllendirildi
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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