Olayla ilgili yakalanan ve kimliği açıklanmayan genç kız hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapıldığı ve genç kızın çıkarıldığı adli mercilere tutuklandığı belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

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