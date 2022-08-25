Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı

25.08.2022 18:11
Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan genç bir kızı 672 adet uyuşturucu hapla yakaladı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan genç bir kızı 672 adet uyuşturucu hapla yakaladı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince takibe alınan genç kızın üzerinde yapılan aramada şüpheli şahıstan satışa hazır vaziyette toplam; 672 adet Sentetik Ecza ele geçirildiği açıklandı.

Olayla ilgili yakalanan ve kimliği açıklanmayan genç kız hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapıldığı ve genç kızın çıkarıldığı adli mercilere tutuklandığı belirtildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan genç kız 672 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
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