Uşak Emniyet Müdürü Ergüder'e uğurlama töreni

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atanan Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki törende konuşan Ergüder, 5 yıla yakın bir süredir Uşak'ta çalıştığını hatırlattı.

Uşak'ın Türkiye'nin en güvenilir illerinden birisi olduğunu vurgulayan Ergüder, "Bunu yaparken sadece beşeri hukuku değil vicdani ve mahşeri hukuku da düşünerek işlerimizi yaptık. Burada biz siz, siz biz olduk. Bundan sonraki sizlik bizlik konularını aynı şekilde devam etmesini varsa bu şehre her hangi bir hakkımızın helali hoş olmasını sizlerinde bizde bir hakkı varsa bize helal etmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Ergüder, daha sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.