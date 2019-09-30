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Uşak Emniyet Müdürü Gezer, göreve başladı

36 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Uşak Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, göreve başladı.

Uşak Emniyet Müdürü Gezer, göreve başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Uşak Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, göreve başladı.

Gezer için bugün sabah saatlerinde Uşak Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

Polis tören mangası ile karşılanan Mesut Gezer, teşkilat mensupları ile tek tek selamlaştıktan sonra makamına geçti.

Gezer, makamında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Erzurum Polis Okulu Müdürlüğü görevinden Uşak Emniyet Müdürlüğüne atandım. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize hürmetlerimi sunuyorum. Huzurlu ve güvenli olduğunu duyduğumuz Uşak'ta çok çalışacağız. İlimizin güvenliği adına ben ve mesai arkadaşlarım elimizden ne geliyorsa yapacağız. İnşallah şehrimize huzur ve güvenlik anlamında olumlu katkılarımız olacak" dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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