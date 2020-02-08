Uşak Emniyetinden sokak hayvanlarına mama ve battaniye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Emniyetinden sokak hayvanlarına mama ve battaniye - Son Dakika

Uşak Emniyetinden sokak hayvanlarına mama ve battaniye

6 saat önce

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatıyla, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokak hayvanlarına mama verip üzerlerine battaniye örttü.

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatıyla, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, sokak hayvanlarına mama verip üzerlerine battaniye örttü.

Termometrelerin sıfırın altını görmesi nedeniyle Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, polis ekiplerine sokak hayvanları konusunda telsizden talimat verdi. Ekipler sokak hayvanlarının üzerine battaniye örtttü. Ekipler ayrıca mama vererek hayvanların karınlarını doyurdu. Uygulamanın kış boyunca süreceği belirtildi.

Uşak Emniyet Müdürü Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suç ve suçluyla mücadele eden polis ekiplerinin sosyal yaşamdaki sorunların çözümüne de katkı sağladığını dile getirdi.

Vatandaşlardan bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını belirten Gezer, şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz Funda Kocabıyık'ın destekleriyle elimizden geldiğince sokak hayvanlarına katkı sağlamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Valimizin yönlendirmesiyle böyle bir uygulama başlattık. Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler ilimizde sokak hayvanları için çok önemli hizmetler üretiyor. Biz de 'Çorbada tuzumuz bulunsun', 'İşin ucundan biz de tutalım' diyerek bu çalışmayı başlattık. Ekiplerimiz özellikle sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü gecelerde devriye görevlerini icra ederken gördükleri sokak hayvanlarına mama bırakıyor. Çok sayıda küçük battaniye temin ettik. Korunaksız alanlarda uyumaya çalışan, soğuktan olumsuz etkilenmiş sokak hayvanlarının üzerlerine bu battaniyeleri örtüyorlar. Unutmayalım ki hayat sadece bizim değil, sokakta yaşayan bu hayvanlarda birer can taşıyor. Biz elimizden geldiği kadar bu canlılara yardımcı olmak istiyoruz. Bu zorlu kış günlerini bu şekilde atlatmaya çalışacağız."

"İyilik bulaşıcıdır"

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu ise Emniyet Müdürü Gezer'e teşekkür ederek, "Sayın müdürümüz tamamen insani bir tavırla sokak canlarına yardımcı olmak için harekete geçti. Kendilerine ve tüm polis kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz. İyilik bulaşıcıdır biliyoruz. Bu uygulamanın diğer illere de yayılacağını düşünüyoruz. Özellikle polislerin sokak hayvanlarına sahip çıkması, toplumsal duyarlılığı artıracak. Bizler, tüm duyarlı vatandaşlar, polislerimizle birlikte sokak canlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Uşak Emniyetinden sokak hayvanlarına mama ve battaniye

Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sadaka kutularını çaldı, savunması pes dedirtti: Hatırlamıyorum
Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu "Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Kahraman polis o anları anlattı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 20:16:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak Emniyetinden sokak hayvanlarına mama ve battaniye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]