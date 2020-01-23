Uşak gençlik merkezine dönüştürülen tarihi tekeşoğlu konağı törenle açıldı - Son Dakika

Gençlik merkezine dönüştürülen tarihi Tekeşoğlu Konağı törenle açıldı

UŞAK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, gençlik merkezine dönüştürülen 140 yıllık tarihi geçmişe sahip Tekeşoğlu Konağı, törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Uşak Valisi Funda Kocabıyık kesti.

Uşak'ta, Yunanlılar'ın işgal yıllarında ikinci katını hastane olarak kullandığı Tekeşoğlu Hacı Abdulkadir Konağı, 2008 yılında Uşak İl Özel İdaresi'ne bağışlandı. Geçmişte Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da ağırlandığı tarihi konak, 2013 yılında restore edilip, 5 yıllığına gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi. İki katlı Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezi'nin açılışını için düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri eşlik etti. Vali Kocabıyık, kurdelesini keserek merkezin açılışını yapıp, beraberindekilerle, etkinlik sınıflarını gezdi, gençlerin yaptığı sanat faaliyetlerini inceledi. Vali Kocabıyık, gezdiği sınıflardan birinde öğrencilerinden enstrümanlarını çalmalarını istedi.

Vali Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin sanat sınıflarına, kişisel gelişim kurslarına ve diğer faaliyetlere katılım sağlamalarını ve kütüphaneden yararlanmalarını bekliyoruz. Devletimizin sizler için sunduğu bu imkanları çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu vesile ile Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezi'nin kurulmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, Merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.