Uşak gündem haberi | Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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Uşak gündem haberi | Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

16.10.2022 12:08
Uşak gündem haberi | Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Uşak haberlerine göre Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eşme ilçesinde yapılan denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri adrese baskın yaptı.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, para cezası verildi.

İş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem başlatıldı.

Kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 liraya el konuldu.

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Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak gündem haberi | Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

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