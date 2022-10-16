Eşme ilçesinde yapılan denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri adrese baskın yaptı.

Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak gündem haberi | Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

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