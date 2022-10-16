Uşak gündem haberi | Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Uşak'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Eşme ilçesinde yapılan denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri adrese baskın yaptı.
Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, para cezası verildi.
İş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem başlatıldı.
Kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 liraya el konuldu.
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