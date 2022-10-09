Program kapsamında 14 gezi daha yapacaklarını ifade eden Ergün, "Bu öğrencilerimiz Uşak'ı ilk defa görüyorlar. Uşak'ı tanısınlar, üniversite okudukları şehrin güzelliklerini görsünler, amacımız o. Baltalı Göleti'yle başladık. Arkadaşlarla birlikte güzel bir gün, güzel bir havada yürüyüş yaptık. Uşak'ı tanıtıcı çeşitli etkinliklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Turan Ergün, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Turan Ergün gençlerle doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.