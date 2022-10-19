Burada da sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar, verilen kodlara göre ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Manisa, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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