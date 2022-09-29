Son dakika haber... UŞAK'TA KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ KÜTAHYA'DA YAKALANDI

UŞAK'ta kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiden 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ve 4 bin 350 lira dolandıran şüpheli T.B. (21), Kütahya'ya geldiği yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak'ta telefonla aradığı bir kişiyi kendisini polis olarak tanıtan T.B., evdeki altınları ve nakit paraları istedi. Otogarda telefonla aradığı kişiyle buluşan T.B. içerisinde 3 adet bilezik, 3 adet cumhuriyet altını ile 4 bin 530 lira para olan poşeti alıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan ve ismi açıklanmayan kişi polise ihbarda bulundu. Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelisi T.B.?nin Kütahya'ya giden bir yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat üzerine kent girişlerinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Afyonkarahisar yolu üzerindeki denetim noktasında polis ekipleri şüpheli T.B.?yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli T.B.?nin üzerinden Uşak'ta dolandırdığı kişiye ait altın ve paralar bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli T.B., Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.