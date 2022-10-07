Son dakika haber | Otomobiliyle seyir halindeki sürücüyü silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Otomobiliyle seyir halindeki sürücüyü silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

07.10.2022 19:40

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta, otomobiliyle seyir halindeki sürücüyü tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta, otomobiliyle seyir halindeki sürücüyü tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kafe işletmecisi Y.K'nin, otomobiliyle seyir halindeyken başka otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan aracın plakasını tespit etti.

Şüphelinin Aybey Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli S.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, zanlının olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde Y.K. ile yol verme tartışması yaşadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Dikilitaş Mahallesi Birinci Dut Sokak'ta otomobiliyle seyir halindeki Y.K'ye, dün başka bir otomobilden ateş edilmiş, saldırıda Y.K. ağır yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Otomobiliyle seyir halindeki sürücüyü silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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